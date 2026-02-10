２日、広西チワン族自治区南寧市の南寧東駅待合ホールで、「福」の字や「春聯」（しゅんれん＝家の入り口などに張る縁起の良い対句）を書き、あるいは年画（ねんが、正月の縁起画）を描いて贈る芸術家たち。（南寧＝新華社配信／資音）【新華社南寧2月10日】中国国家発展改革委員会の総合的な分析によると、春節（旧正月、今年は2月17日）の帰省や旅行に伴う特別輸送態勢「春運」期間（2月2日〜3月13日）中、地域をまたぐ移動人