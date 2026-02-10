10日午前、京急電鉄・空港線の羽田空港第1・第2ターミナル駅付近で線路の枕木が燃え、全線で一時運転を見合わせました。午前9時ごろ、羽田空港第1・第2ターミナル駅付近の1番線で、「線路から火が出た」と消防に通報がありました。火は京急電鉄の職員によってほぼ消し止められ、けが人はいませんでした。消防によりますと、線路内の枕木などが燃えたということです。京急電鉄・空港線は約3時間後の午前11時半過ぎに全線で運転を再