ホンダのロゴホンダが10日発表した2025年4〜12月期連結決算は、純利益が前年同期比42.2％減の4654億円だった。トランプ米政権の高関税に加え、前年同期より円高ドル安で推移したことが減益要因となった。売上高は2.2％減の15兆9756億円、本業のもうけを示す営業利益は48.1％減の5915億円だった。同時に公表した26年3月期連結純利益見通しは従来と同じ3千億円に据え置いた。前期比では64.1％減となる。