左から日比嘉高氏、渡名喜庸哲氏（兵庫県姫路市提供）兵庫県姫路市は10日、優れた著書や研究に贈る第38回和辻哲郎文化賞の受賞作を発表した。一般部門は日比嘉高・名古屋大大学院教授（53）の「帝国の書店―書物が編んだ近代日本の知のネットワーク」、学術部門は渡名喜庸哲・立教大教授（45）の「レヴィナスのユダヤ性」が選ばれた。日比氏は日本統治時代の台湾や朝鮮半島などで日本語書物が流通した経緯をたどり、異文化の出