リヴァプールFCウィメンに所属するなでしこジャパンのDF清水梨紗が、日本時間2月10日に公式インスタグラムを更新。現地観戦に訪れた姉＆甥っ子との“忘れられない思い出”の写真と動画を投稿し、ファンの間で話題となっている。【画像】姉＆甥っ子との「幸せ3ショット」清水は2月8日のアストン・ヴィラ戦で右SBとして先発出場し、4−1の大勝に貢献。この試合には、過去にもファンの間で「美人姉妹」と話題になっている2歳上の