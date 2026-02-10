同僚の評価に応じて給与が上がる制度を始めます。牛丼チェーンを運営する松屋フーズホールディングスは、4月に正社員を対象とした平均6.13％の賃上げを実施するとともに、同僚が評価すると給与が上がる仕組みを取り入れます。仕事ぶりが評価できると感じた同僚がいた場合、自分に割り当てられたポイントを付与できる仕組みで、付与された側は1ポイント1円として給与が上がっていきます。まずは店長など店舗で働く社員で導入する方