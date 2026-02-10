大雪の影響で、県内の11日の一部の列車に運休が見込まれています。JR秋田支社が発表した11日の運転計画によりますと、奥羽線で一部列車の運休が見込まれています。除雪作業のため運転を取りやめている花輪線は、16日の運転再開を目指しているということです。 ■11日の列車運行計画 〇奥羽線院内－新庄（山形）始発から12時ごろまで運転取りやめ院内－横手一部列車運休〇花輪線鹿角花輪－大