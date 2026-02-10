瀬戸内地方は気圧の谷や湿った空気の影響で、雲が広がっています。夜遅くは雨が降るでしょう。11日明け方にかけて広い範囲に雨雲がかかる見込みです。岡山県北部では昼過ぎにかけて断続的に雨が降るでしょう。 朝の最低気温は岡山と高松で5度、津山で3度の予想です。10日朝よりも大幅に気温が高くなります。日中の最高気温は岡山と高松で12度、津山で9度でしょう。10日よりも気温が高くなります。積雪の多い地域では、なだれや落