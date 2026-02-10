（台北中央社）香港紙・蘋果日報（リンゴ日報＝廃刊）の創業者、黎智英氏が、国家安全維持法（国安法）違反の罪などに問われ、香港高等法院（高裁）から懲役20年の判決が言い渡された。これに対し台湾で対中政策を担当する大陸委員会の邱垂正（きゅうすいせい）主任委員（閣僚）は9日、中国は国家安全を口実に自由や基本的人権を弾圧し政治的迫害を行っていると非難した。邱氏は、大陸委のフェイスブックに投稿された動画を通じて