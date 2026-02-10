イベント会場でひときわ目を引く長い行列。その先にあったのは、各地で完売が続く人気のシフォンケーキでした。移動販売ならではの限定感と、ふわふわ食感が、多くの人を引き寄せています。 ■完売必至の大人気シフォンケーキ 愛知県小牧市で開かれた、人気のキッチンカーなどが集結するマルシェイベント。30店以上が並ぶ中、圧倒的な人気を誇る1店には、50人以上の行列ができていました。