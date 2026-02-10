Brightin Star 35mm F0.95 Amazonのタイムセールで、マルミのプロテクトフィルター「EXUS レンズプロテクト SOLID」がセール中だ。 価格は40.5mm径が45%OFFの4,633円、43mmが48%OFFの4,373円、46mmが31%OFFの5,791円、77mmが21%OFFの1万1,664円、95mmが27%OFFの2万727円。 いずれもビッカース硬さ700HVの強化ガラスを採用したプロテクトフィルター。表面反射を0.2%に抑えたほか、帯電防