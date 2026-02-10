10日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は413枚だった。うちプットの出来高が331枚と、コールの82枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の308枚（545円）。コールの出来高トップは6万2000円の51枚（1020円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格