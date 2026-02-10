パウダーテック [東証Ｓ] が2月10日大引け後(16:50)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比1.0％増の2億9400万円となり、通期計画の3億8000万円に対する進捗率は77.4％となり、5年平均の76.1％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比1.2％増の8600万円に伸びる計算になる