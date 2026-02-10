ダイニック [東証Ｓ] が2月10日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比63.6％増の22.3億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の16億円→24億円(前期は13.1億円)に50.0％上方修正し、増益率が21.7％増→82.5％増に拡大し、従来の20期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期
