ミアヘルサホールディングス [東証Ｓ] が2月10日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比15.5％増の4.6億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の4.4億円→6.3億円(前期は6.4億円)に43.2％上方修正し、減益率が31.7％減→2.2％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益