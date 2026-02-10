カイオム・バイオサイエンス [東証Ｇ] が2月10日大引け後(17:00)に決算を発表。25年12月期の最終損益(非連結)は9.8億円の赤字(前の期は10.2億円の赤字)に赤字幅が縮小し、11期連続赤字となった。なお、26年12月期の業績見通しは開示しなかった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の最終損益は1.8億円の赤字(前年同期は1億円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-30.7％→-77.7％に急悪化した。 株探