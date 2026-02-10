ＣＳＳホールディングス [東証Ｓ] が2月10日大引け後(17:00)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常利益は前年同期比2.0％減の2.3億円となり、10-3月期(上期)計画の5.1億円に対する進捗率は46.4％にとどまり、5年平均の68.9％も下回った。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の4.7％→4.6％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース