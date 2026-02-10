店舗のある地域の産業を大切に、商品を開発するスターバックスのJIMOTO Madeシリーズ。第17弾はモノづくりのまち東京都台東区から、地元産業である皮革産業と伝統工芸品の袋物を掛け合わせた「レザーボトルショルダーバッグ台東」(2026年2月11日(祝)発売、2万2500円)が登場する。スターバックスとともに商品を作り上げた、皮革問屋の久保柳商店と革製品メーカーの有限会社小野を訪ね、商品に込められたストーリーを取材した。【写