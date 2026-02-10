シンガポールメディアの連合早報によると、中国のトレンド玩具ブランド、ポップマートの創業者である王寧（ワン・ニン）氏は7日の年次パーティーで、同ブランドを代表する人気キャラクター「ラブブ」の2025年の世界販売が1億個を突破し、IP製品全体の販売が4億個を超えたと明らかにした。ラブブは香港出身のアーティスト、カシン・ロン氏が描くシリーズのザ・モンスターズに登場する一部のエルフ（妖精）の総称。大きくとがった耳