9日深夜放送のテレビ朝日系『MEGUMIママのいるBar』（毎週月曜深2：17）では、ゲストにモーニング娘。’26の牧野真莉愛、岡村ほまれ、櫻井梨央、トンツカタン・森本晋太郎を迎え、メイクやスキンケアについてMEGUMIにリアルな悩みを相談した。【写真】切実な悩みを相談するモー娘。メンバー『MEGUMIママのいるBar』は、MEGUMIがBarのママとして豪華なお客様とお酒を片手に恋愛・美容・仕事ここだけの話を語り合うトーク番組