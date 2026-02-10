ロックシンガー・俳優のダイアモンド☆ユカイが、喉の腫瘍除去手術を受け、退院したことが10日、明らかになった。所属するサンミュージックプロダクションが発表した。【写真】「顔が幸せ過ぎてまーす」妻と行きつけのうどん屋で食事を楽しんだダイアモンド☆ユカイ同社は「この度、弊社所属のダイアモンド☆ユカイは、1月26日に喉の腫瘍除去手術を受け、28日に無事退院いたしましたことをご報告いたします。術後は医師の指示