財務省は、去年の年末時点で国の借金が過去最高の1342兆円あまりになったと発表しました。財務省の発表によりますと、2025年末時点での国債や借入金、政府短期証券を合わせた“国の借金”は1342兆1720億円でした。2024年末と比べて24兆円あまり増加し、残高は過去最高を更新しています。物価高対策などで巨額の赤字国債に依存する状況が続いているほか、少子高齢化とともに社会保障費が増えるなど歳出が膨らんでいることが要因の一