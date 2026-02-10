東方神起の20th Anniversary Film『IDENTITY』が、20日に全国公開される。それに先立って、新場面写真が2点公開された。【ライブ写真】20周年を迎えてファンへの思いを全身で表現する東方神起2025年に日本デビュー20周年を迎えた東方神起。本作は、2011年の再始動以降、2011年アルバム『TONE』発売から2025年開催の20th Anniversary LIVE TOUR 『ZONE』にかけて、新たに編集されたドキュメンタリーとLIVEパフォーマンス映像、