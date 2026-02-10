10日（火）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メディックスは、3月14日（土）、15日（日）にリプロ武道館で行われるSVリーグ女子第19節の東レアローズ滋賀戦に登場するゲストを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 14日(土）に登場するノジカルは『歌がなくても楽しめる音楽』をモットーとする、上尾市発のバイオリンのリーナとキーボードのみりによる