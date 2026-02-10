作家の乙武洋匡氏（49）が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。第51回衆院選で落選してショックだった同世代の議員を明かした。公示前議席198だった自民党は、単独で3分の2を超える316を獲得して圧勝した。中道改革連合は、公示前167から49に減らし惨敗。自民と連立政権を組む日本維新の会は34から36、国民民主党は27から28へ上積みした。この結果を受けた乙武氏は「旧立憲民主党の主要メンバーが落選したことが衝撃をもっ