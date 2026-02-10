記者会見する長崎市の鈴木史朗市長＝10日午後、長崎市役所長崎市の鈴木史朗市長は10日の記者会見で、11〜12月に米ニューヨークで開かれる核兵器禁止条約の第1回再検討会議に出席する方針を明らかにした。被爆地の首長として演説し、核兵器の非人道性について各国代表団や国際機関と意見交換する予定。「この世にあってはならない兵器だと訴えかける」と述べた。禁止条約は核兵器の保有や使用などを禁止した初の国際条約。日本