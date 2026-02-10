ロリーサ・トーランドホールさん。写真はフェイスブックに投稿されたもの/Courtesy Mario Hall（CNN）米サウスカロライナ州コロンビア在住のマリオ・ホールさんが、母親であるロリーサ・トーランドホールさん（61）の姿を最後に見たのは、動画や音声の通話アプリ「フェイスタイム」でペッパーステーキの作り方を教わったときだった。オハイオ州ダブリンの自宅のキッチンで、母親はコンロのそばに携帯電話を立てかけ、ホールさんが