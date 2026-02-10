タレントのミッツ・マングローブ（50）が10日放送のMBSラジオ「松井愛のすこ〜し愛して MORE」（月〜金曜後2・00）に出演。老化を痛感させられている事象について明かした。いきなり「最近、老眼が進んじゃって…」と悩みを打ち明けたミッツ。日本勢の活躍がめざましいミラノ・コルティナ冬季五輪も見て、楽しんではいるものの、「誰々が金、誰々が銅とかってテロップが出るじゃないですか？字のバックにメダルの色が入ってい