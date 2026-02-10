乃木坂46川〓桜（22）のファースト写真集（タイトル未定、4月14日に新潮社から発売）の先行カットが10日、解禁された。南フランス・ニースにあるプロムナード・デュ・パイヨンという広場で撮影された1枚。広場の石畳にはたくさんの噴水の吹き出し口があり、川〓は子どもたちと一緒に水を浴びてはしゃぎ回ったという。日光をいっぱいに浴びながら、現地で購入したTシャツ姿で満面の笑みを見せている。初めてのソロ写真集はかねて憧