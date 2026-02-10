ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が9日より、ファッション誌『ViVi』(講談社)への掲載権を懸けたイベント「『ViVi』タイアップページに出演しよう2026」を開催している。「『ViVi』タイアップページに出演しよう2026」○『ViVi』のタイアップ誌面への掲載権「『ViVi』タイアップページに出演しよう2026」は、「17LIVE」で認証契約している女性ライバーで、18歳以上34歳以下(イベント終了日までに)であれば、誰でも参加が可能。