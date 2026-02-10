Image: KeyGeak 2025年2月23日の記事を編集して再掲載しています。輪郭線があるだけでマンガっぽい。以前にネットで話題になったのが、プラモデルをマンガ風に塗ると2Dに見える目からウロコの技法。輪郭線を縁取り、シャドウやハイライトをボカさずクッキリ描くとマンガやアニメっぽく見えるというものです。自動車やカフェでも例があるので、見たことあるかも？ キーボードを2Dマンガにして