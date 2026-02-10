祝う気持ちのないシャンパンコールに、意味はあるのか。ホストクラブ改革に挑む山本裕典は、営業不振が続く店で、ある決定的な違和感に気づく。客の前では盛り上がっているように見えても、裏では誰も笑っていない――。「全員、顔が死んでる」という指摘は、店が抱える根本的な問題を浮き彫りにした。『愛のハイエナ season5』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○「全員、顔が死んでる」10日(23:00〜)に配信されるABEMAのバラエティ番