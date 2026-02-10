“ミニワンピ”ドレスとのギャップ「私はエランドール賞に憧れがあって、いつかご縁があるといいなと思っておりました」クリスタルのトロフィーを手にカメラを見つめる姿は、キラキラと輝きを放っていた。俳優の芳根京子（28）である。２月４日、都内で日本映画テレビプロデューサー協会が主宰する『2026年 第50回エランドール賞』の授賞式が行われ、昨年、大活躍した俳優陣が登場。芳根は昭和初期の戦前日本を舞台に帝国海軍中尉