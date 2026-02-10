2027年W杯オーストラリア大会日程が発表されたプール戦3試合を占うラグビーワールドカップ（W杯）2027オーストラリア大会の試合日程が2月3日に発表された。出場国が20から24へと拡大された祭典は、10月1日、パースでのホスト国オーストラリアと初出場の香港（世界ランキング23位）の対戦で幕を開ける。注目の日本代表は、プール戦（E組）で10月3日にサモア（ニューカッスル）、9日にフランス（ブリスベン）、15日にアメリカ（