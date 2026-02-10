1.情報を収集・交換する 猫にとって嗅覚は、周りの状況を把握するための大切なセンサーです。人が情報を得るのは視覚に頼りがちですが、猫はにおいから多くの情報を読み取ります。近くにいる相手の性別や年齢、健康状態、見知らぬ存在かどうかまで、においで判断しているのです。 猫トイレや廊下などの通り道に残るにおいは、猫同士の情報交換の手段になります。姿が見えなくても、誰が通ったか、どれくらい前に通