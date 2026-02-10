経理として働く友人Aの職場に、どこか壁を感じてしまう同僚がいました。人付き合いが控えめなその姿に、先入観を持っていたA。しかし、あるできごとをきっかけに、その見え方が変わったエピソードです。 静かな存在だった彼女 私の職場に、どこか距離を感じる女性がいました。いい人なのですが、雑談の輪に積極的に入ることはなく、ランチも一人で過ごすことが多いタイプ。忘年会や新年会にも参加はしますが、心から楽し