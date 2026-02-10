世界で最も美しいスケーター２月６日にミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕。熱戦の火ぶたが切られた。「’22年北京五輪の日本代表は、過去最高のメダル18個（金３個、銀７個、銅８個）を獲得しましたが、それを超えるメダルラッシュが期待されています」（スポーツ紙デスク）競技１日目となる７日には、ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ノーマルヒルで、初五輪の丸山希（27）が銅メダルを獲得し日本勢メダル１号に輝いた。また