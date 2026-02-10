神村学園の選手権初優勝に貢献した細山田怜真がカンプ・ノウに登場したスペイン4部UEサン・アンドレウが2月8日に公式X（旧ツイッター）を更新した。加入が内定している神村学園高MF細山田怜真、興國高DF樺山文代志がチームの本拠地であるバルセロナに到着したと投稿。「制服姿だ」と注目が集まっている。チームに合流した細山田は全国高校サッカー選手権5試合全てに出場し、同校の大会初優勝に貢献した一人だ。樺山は興國高で