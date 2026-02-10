サントリーのショート缶コーヒーシリーズ「スターバックス MY COFFEE TIME」に、新フレーバーとなる「キャラメルラテ」が2026年2月10日(火)に登場します。シリーズ初のフレーバーラテとのことで、実際に飲んでその味を確かめてみました。スターバックス MY COFFEE TIME キャラメルラテ 185g缶 商品情報（カロリー・原材料） サントリーhttps://products.suntory.co.jp/d/4901777445376/スターバックス MY COFFEE TIME キャラメルラ