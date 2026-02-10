大手芸能事務所「サンミュージックプロダクション」は１０日、ロック歌手のダイアモンド☆ユカイが先月２６日に喉の腫瘍除去手術を受けたことを発表した。同社によると、２８日に退院し、約１週間の安静期間を経て、現在は順調に回復しているという。昨年１２月にはスポーツ報知の取材に「１年くらい前から声帯を痛めていて、腫瘍ができている。吸入器を持ち歩いて闘っている。大したことないけど、歌いすぎたり話しすぎたりす