元大相撲の小結で元プロレスラーの安田忠夫（やすだ・ただお）さんが１０日までに亡くなっていたことが分かった。６２歳だった。複数の関係者が明かした。詳しい死因は明らかになっていない。１９６３年１０月９日、東京・大田区で生まれた安田さんは、中学を卒業し大相撲の九重部屋に入門した。７９年春場所に初土俵を踏み、しこ名を「孝乃富士」に改名し、８６年夏場所に新入幕を果たした。小結まで昇進したが９２年夏場所