俳優の林裕太が１０日、東京・めぐろパーシモンホールで行われた「第８０回毎日映画コンクール贈呈式」に出席。イベント後の囲み取材に応じた。林は「愚か者の身分」（永田琴監督）での演技が評価され、スポニチグランプリ新人賞を受賞。「賞をいただける事になって、（過去に）受賞された方を調べてみた。錚々（そうそう）たる役者の先輩方で、自分も名を連ねる事ができて誇らしい」と胸を張った。作中では、両親がおらず