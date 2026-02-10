「日本ハム春季キャンプ」（１０日、名護）６年ぶりに古巣復帰した有原航平投手が、チームに合流した。練習開始前には円陣であいさつ。「投げている時にこわいとか言われてますけど、そんなことはありません。声をかけてほしいですし、いいコミュニケーションをとって頑張りたいと思います」と語ると、チームメートからは笑いと拍手で迎えられた。合流初日はキャッチボールや投内連係などで汗。「いい練習ができた。非常に