タレントのヒコロヒーが１０日に関西テレビで放送された「千原ジュニアのヘベレケ」に出演。女芸人仲間と繰り出す合コン事情を赤裸々に語って、相手の職業まで打ち明けた。紅しょうが・稲田、エルフ・はる、Ａマッソ・むらきゃみ、太陽の小町・つるが飲み仲間。もっと夜遊びをしようと誓いあったこともあり、中でも稲田はいまだに積極姿勢を見せているという。女芸人との合コンを述懐しつつ、「コンパ行ってもホントに意味ない