資生堂が１０日発表した２０２５年１２月期連結決算（国際会計基準）は、売上高が前期比２・１％減の９６９９億円、最終利益は４０６億円の赤字（前期は１０８億円の赤字）だった。買収した米ブランドの販売不振が響いた。最終赤字は２期連続で、赤字額は過去２番目の大きさだった。業績の足を引っ張ったのが米国事業だ。販売の多くを占める日本と中国以外の市場を強化しようと、１９年に米スキンケアブランド「ドランクエレフ