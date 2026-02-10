4年連続の“記録的猛暑”か 専門家が一足早く予測今シーズン最強寒波が襲った日本列島。東京都心でも積雪を観測し、交通機関などに乱れが生じた。凍てつく寒さが続く一方で…暑さの“下地”がすでに整いつつあるという。気候変動や異常気象を研究する東京大学・先端科学技術研究センターの中村尚名誉教授はこう予測する。東京大学 先端科学技術研究センター中村尚名誉教授：今年も「過去3年の記録的猛暑」、それに匹敵するレベル