大手芸能事務所サンミュージックは10日、シンガー・ソングライターのダイアモンド☆ユカイ（63）が、1月26日に喉の腫瘍除去手術を受け、同28日に無事退院したと発表した。ユカイは、同社を通じてコメントを発表した。関係者によると、腫瘍は良性だという。「この度、ダイアモンド☆ユカイは、1月26日に喉の腫瘍除去手術を受け、28日に無事戻ってまいりました。術後は医師の指示のもと、約1週間−沈黙の七日間。歌えない、喋れない