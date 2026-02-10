岡山空港と韓国の仁川国際空港を結ぶ岡山ーソウル線が、3月29日から週4往復に増便されることがわかりました。 岡山県が発表したもので、岡山ーソウル線は3月29日からの夏ダイヤで、現在の水・金・日の週3往復から、月・水・金・日の週4往復に増便されます。また増便にあわせて、発着時間が変わり、岡山空港発が現在の午前10時30分から午後1時15分に、ソウル発が現在の午前8時から午前10時35分になります。 1991年に