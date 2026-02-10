現在、勝ち点56でプレミアリーグ首位を走るアーセナル。ここ3シーズンは2位に甘んじていたが、今季こそ03-04シーズンぶりのリーグタイトルを獲得できると期待が高まっている。『Opta』がスーパーコンピュータによって算出したデータによれば、今季のアーセナルの優勝確率は1月の時点で80％を超えており、きわめて優位な立場にあることは間違いない。しかし元マンチェスター・ユナイテッドのエースであるウェイン･ルーニー氏は、こ