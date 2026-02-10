スノーボード男子パラレル大回転で銅メダルを獲得したテルベル・ザムフィロフ(C)Getty Imagesブルガリア代表のメダリストによる“確信犯”動画の反響が止まらない。自身のインスタグラムに投稿したのは、現地時間2月8日に行われたミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子パラレル大回転で、銅メダルを獲得したテルベル・ザムフィロフだ。【動画】銅メダルが空港の手荷物検査で引っかかり、笑顔のブルガリア選手とスタッフを見